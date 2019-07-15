Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Луганщине боевика «ЛНР» приговорили к восьми годам тюрьмы

15 июля 2019, 13:12

На Луганщине боевика «ЛНР» приговорили к восьми годам тюрьмы

На Луганщине к восьми годам лишения свободы приговорен участник группировки «ЛНР». Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным ведомства, житель неподконтрольной украинским властям Голубовки в мае 2017 года присоединился к сторонникам «ЛНР».

«В составе так называемого "14-го мотострелкового батальона народной милиции ЛНР" мужчина принимал непосредственное участие в боевых действиях против украинских военных. В частности, с оружием в руках он нес "боевые дежурства" на опорных пунктах боевиков, вел наблюдение за позициями ВСУ», – говорится в сообщении.

Кременской районный суд Луганской области признал правонарушителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Приговор вступил в законную силу.

ТЕМЫ

Организации
СБУ ЛНР
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:57
ОБСЕ видела повреждения домов, подстанции, Дома культуры и функционирующей школы
23:43
Первая беседа Зеленского с Путиным на фоне эскалации и гибели гражданских. Главное за неделю
14:03
Беспилотник ОБСЕ обстреляли под Луганском
12:18
Пенсионерка погибла от разрыва мины в неподконтрольном Гольмовском
21:20
Кому надо поговорить с Россией? Донбасс сегодня ►
22:31
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:24
ОБСЕ видела разбитые крыши и многочисленные воронки от снарядов на неподконтрольной территории
23:15
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
12:49
Боевики разместили ракетный комплекс в жилом районе Кадиевки
11:44
Пушилин заявил, что порядка 3 тысячи дончан получили паспорта РФ
11:10
Глава «ДНР» не видит противоречий между Минскими соглашениями и интеграцией с Россией
11:04
Жители оккупированного села под Мариуполем протестовали из-за регулярных обстрелов
09:16
В «ДНР» заявили о гибели жительницы Горловки в результате обстрела
09:15
Красный Крест отправил на неподконтрольный Донбасс 162 тонны гуманитарной помощи
08:50
В Луганске рассказали о мощном взрыве
все новости
13:39
В Станице Луганской запустили автобус от моста до КПВВ
13:12
На Луганщине боевика «ЛНР» приговорили к восьми годам тюрьмы
12:58
Денисова и Москалькова обсуждают перспективы освобождения задержанных украинцев и россиян
12:31
ФСБ просит продлить арест украинских моряков
12:06
СБУ не пропустила оптовую партию лекарств в сторону Донецка
11:49
Кабмин определил компенсацию за разрушенное частное жилье из-за военных действий
11:47
КПВВ «Майорское» возобновил работу после сообщения о минировании
11:01
Денисова и Москалькова проведут встречу в понедельник в Киеве
10:49
Штаб ООС: Боевики заставили жителя Донецка идти по минному полю
10:20
Мэр Мариуполя: Хищения в городской теплосети до сих пор не расследованы
09:45
КПВВ «Майорское» не работает из-за анонимного сообщения о заминировании
09:28
Автомобили из кортежа Зеленского попали в ДТП, «подрезав» колонну автобусов с детьми
08:57
Порошенко допустил освобождение Россией украинских моряков на этой неделе
08:57
ОБСЕ видела повреждения домов, подстанции, Дома культуры и функционирующей школы
08:16
Бессмертный рассказал, чего ждет от возвращения в Минские переговоры
все новости
ВИДЕО
Кому надо поговорить с Россией? Донбасс сегодня ►
13 июля, 21:20
Обстрел под Гранитным: Замкомандующего ООС рассказал подробности
11 июля, 17:10
Глава ДонОГА рассказал, как его пытались склонить к сотрудничеству перед выборами
11 июля, 16:13
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция