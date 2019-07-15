В ДТП в Донецкой области пострадали восемь человек, из них двое - дети

14 июля около 18:00 на трассе «Знаменка-Луганск-Изварино» вблизи Покровска произошло ДТП, в результате которого пострадали восемь человек, из них двое – дети. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.



«Выехав на место происшествия, полицейские установили, что во время движения 30-летний водитель автомобиля Opel Vectra B не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Мужчина совершил столкновение с автомобилем Renault Logan», - говорится в сообщении.



В Renault Logan, кроме 26-летнего водителя, находились пятеро пассажиров, среди них двое детей - 4 и 16 лет.



В результате аварии пострадали все участники ДТП. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в травматологическое отделение Селидовской городской больницы.



По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.