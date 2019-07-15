МИД РФ: Украина и Россия обсуждают вопрос обмена захваченных украинских моряков

Россия и Украина обсуждают вопрос обмена захваченных в Керченском проливе украинских моряков. Об этом заявил журналистам в понедельник статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, передает «Интерфакс-Украина».



Отвечая на вопрос о том, может ли в этом направлении быть какое-либо продвижение в ближайшее время, замглавы МИД РФ сообщил, что «ничего не может сказать по этому поводу».



Адвокат Николай Полозов 9 июля заявлял, что следствие по делу захваченных в Керченском проливе украинских моряков завершено, им всем предъявлено обвинение в окончательной редакции по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение границы России в составе организованной группы). По его словам, скоро суд рассмотрит ходатайство о продлении им сроков ареста, а затем участники процесса перейдут к ознакомлению с материалами уголовного дела.