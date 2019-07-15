Украинские моряки внесены в списки на обмен с РФ

24 моряка Военно-морских сил Украины включены в списки на обмен, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».



«Военнопленные моряки у нас есть в списках. Сейчас проводим верификацию списков РФ и вносим наши уточнения по ситуации, какая стадия судебного процесса. А моряки, конечно, в списках», — сказала Денисова



В свою очередь, украинская сторона проверяет, на какой стадии привлечения к ответственности в Украине находятся граждане, заявленные на обмен российской стороной, отметила омбудсвумен.



В понедельник, 15 июля, Денисова и ее российская коллега Татьяна Москалькова провели в Киеве встречу, во время которой договорились верифицировать списки удерживаемых украинцев и россиян.

25 ноября российские пограничники захватили в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, а также экипажи судов. Моряки были арестованы и доставлены в СИЗО Москвы.



Власти РФ заявили, что украинские корабли якобы нарушили территориальные воды России и вошли в закрытую акваторию. Кроме того, Украина якобы не подала заявку на прохождение Керченского пролива. Украинская сторона обвинения опровергает и, в свою очередь, обвиняет Россию в открытой агрессии.



24 мая трибунал ООН обязал Россию освободить 24-х украинских моряков. Москва отказалась выполнять решение.