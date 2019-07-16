Нидерланды дадут 5 млн долларов для укрепления безопасности на Донбассе

Нидерланды в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира выделят для Украины 5 млн долларов на укрепление безопасности и урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает пресс-служба ПРООН.



Отмечается, что проект под названием «Усиление национальной и местной способности для эффективного обеспечения безопасности, правосудия и услуг по реинтеграции на пострадавших в результате конфликта территориях Украины» планируется на три года - до середины 2022 года.



В рамках проекта будет проводиться сотрудничество с местными институтами, отвечающими за безопасность и благополучие жителей востока страны, будет развиваться сотрудничество этих институтов с местными общинами. Будут создаваться новые и улучшаться старые механизмы для разрешения конфликтов, будут предоставляться услуги по реинтеграции бывших военнослужащих.



«Маргинализированный слои населения больше всего страдают из-за неэффективной и непрозрачной работы правоохранительных органов и судов. Новый компонент Программы ООН по восстановлению и развитию мира, при финансовой поддержке Нидерландов, должно улучшить общественную безопасность, доступ к правосудию и обеспечения правопорядка и решать сложные проблемы, вызванные затяжным вооруженным конфликтом на востоке Украины», - отметила Постоянная представительница ПРООН в Украине Дафина Герчева.



Программа ООН по восстановлению и развитию мира реализуют четыре агентства ООН, работает она в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Житомирской областях. В целом бюджет программы составляет 80 млн долларов и поддерживается 11 международными партнерами.