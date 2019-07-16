Украина официально не приглашала США и Великобританию на переговоры по Донбассу

Украина официально не направляла приглашения США и Великобритании приглашение принять участие в переговорах в составе «нормандского формата». Об этом заявил замглавы Офиса президента Владимира Зеленского Вадим Пристайко во время сегодняшнего брифинга в Киеве.



При этом он добавил, что «нормандский» и «минский» форматы — «не являются Библией». «Мы не можем бесконечно работать в рамках этих форматов, если они не приносят мир на нашу землю», — подчеркнул Пристайко.



Он добавил: «Если мы увидим и убедимся, что эти форматы исчерпаны, то будем искать другие форматы. В принципе, это то, что в общих чертах попытался объяснить президент Зеленский».



Так Пристайко прокомментировал видеообращение Владимира Зеленского, в котором он предложил президенту РФ Владимиру Путину провести встречу в Минске в расширенном формате при участии лидеров Германии, Франции, США и Великобритании.



Ранее представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что у Зеленского не отказываются от идеи расширить переговорный формат.