Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Конституционный суд признал законной декоммунизацию

16 июля 2019, 16:11

Конституционный суд признал законной декоммунизацию

Конституционный суд признал декоммунизацию конституционной. Об этом сообщают «Интерфакс-Украина» и «Украинская правда» со ссылкой на свои источники.

Речь идет о законе «Об осуждении коммунистического и национал социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики», конституционность которого КС сегодня рассмотрел в закрытом режиме.

Источник УП отмечает, что суд решил, что пропаганда коммунистического режима является попыткой оправдать тоталитаризм и отрицанием конституционных принципов и демократических ценностей.

Также суд признал пропаганду коммунистического режима реальной угрозой для украинской государственности.

ТЕМЫ

Прочее
Декоммунизация
Организации
Конституционный суд
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:03
На неподконтрольную Донетчину завезли запчасти для оборудования сети Vodafone
15:43
В Донецке затопило торговый центр и подземную парковку
11:24
ОБСЕ видела движение поездов и авто между неподконтрольным Донбассом и РФ
09:54
В России заявили, что загранпаспорта для жителей Донбасса не содержат данных о месте жительства
09:10
В результате обстрелов жители Горловки и Докучаевска получили ранения
22:43
Часть Донецкой области останется без воды на время ремонта
22:33
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
08:57
ОБСЕ видела повреждения домов, подстанции, Дома культуры и функционирующей школы
23:43
Первая беседа Зеленского с Путиным на фоне эскалации и гибели гражданских. Главное за неделю
14:03
Беспилотник ОБСЕ обстреляли под Луганском
12:18
Пенсионерка погибла от разрыва мины в неподконтрольном Гольмовском
21:20
Кому надо поговорить с Россией? Донбасс сегодня ►
22:31
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:24
ОБСЕ видела разбитые крыши и многочисленные воронки от снарядов на неподконтрольной территории
23:15
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
все новости
17:27
Суд выпустил одного из обвиняемых экс-беркутовцев под домашний арест
17:25
Конституционный суд признал языковую статью закона «Об образовании»
17:00
В СБУ пока не зафиксировали случаев вмешательства РФ в украинский выборный процесс
16:45
Денисова и Москалькова попросят президентов Украины России о помиловании ряда осужденных
16:11
Конституционный суд признал законной декоммунизацию
16:03
На неподконтрольную Донетчину завезли запчасти для оборудования сети Vodafone
15:43
В Донецке затопило торговый центр и подземную парковку
15:17
Зеленский поручил подготовить Украину к Олимпиаде
14:50
Кабмин назначит уполномоченного по языковой политике
14:45
Украина официально не приглашала США и Великобританию на переговоры по Донбассу
14:25
Совбез ООН сегодня рассмотрит украинский закон о языке
13:27
Австрия дала окончательное согласие на экстрадицию Фирташа в США
13:22
Вопрос миротворцев на Донбассе не обсуждался на встрече советников лидеров «нормандской четверки»
12:55
Суд Амстердама отложил решение по «скифскому золоту». Нужна дополнительная информация
12:54
Ремонт моста у Станицы Луганской: Сурков обязался повлиять на «ЛНР»
все новости
ВИДЕО
В Донецке затопило торговый центр и подземную парковку
16 июля, 15:43
Кому надо поговорить с Россией? Донбасс сегодня ►
13 июля, 21:20
Обстрел под Гранитным: Замкомандующего ООС рассказал подробности
11 июля, 17:10
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция