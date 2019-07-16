Конституционный суд признал законной декоммунизацию

Конституционный суд признал декоммунизацию конституционной. Об этом сообщают «Интерфакс-Украина» и «Украинская правда» со ссылкой на свои источники.



Речь идет о законе «Об осуждении коммунистического и национал социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики», конституционность которого КС сегодня рассмотрел в закрытом режиме.



Источник УП отмечает, что суд решил, что пропаганда коммунистического режима является попыткой оправдать тоталитаризм и отрицанием конституционных принципов и демократических ценностей.



Также суд признал пропаганду коммунистического режима реальной угрозой для украинской государственности.