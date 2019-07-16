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Более 280 тысяч украинцев временно сменили место голосования к выборам в Раду

16 июля 2019, 18:00

Более 280 тысяч украинцев временно сменили место голосования к выборам в Раду

Более 280 тысяч украинцев временно изменили место голосования без изменения избирательного адреса на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.

«15 июля завершился процесс временного изменения места голосования. С 24 мая своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинцев», - проинформировали в ЦИК.

Отмечается, что наибольшее количество заявлений подано от избирателей Донецкой области и города – 42 642 и 21 239 соответственно.

Также в ЦИК сообщили, что отделы ведения Государственного реестра избирателей начали печать уточненных списков избирателей и передачу их участковым избирательным комиссиям.

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