Волкер надеется на обмен между Украиной и РФ

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер надеется на проведение обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. В частности, он рассчитывает, что Москва согласится на этот обмен.



«Это было бы важным шагом для укрепления доверия и воссоединения заключенных с их семьями. В случае успеха это будет результатом прямого взаимодействия президентов Зеленского и Путина», — написал Волкер в Twitter.



11 июля президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин провели первый телефонным разговор, во время которого обсудили ситуацию на Донбассе и обмен пленными.



После этого состоялась встреча украинской и российской омбудсвимен Людмилы Денисовой и Татьяны Москальковой, которые обменялись списками граждан Украины и РФ, удерживаемых в местах лишения свободы обеих стран.



В Офисе Зеленского также сообщили, что на встрече «нормандского формата» 12 июля была достигнута договоренность в течение месяца совершить обмен пленными.