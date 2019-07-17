Михаил Добкин вызван на допрос ГПУ по делу о «покушении на Януковича»

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос народного депутата от «Оппозиционного блока» Михаила Добкина в рамках расследования покушения на убийство бывшего президента Виктора Януковича. Соответствующая повестка была обнародована на сайте ГПУ.



Добкина ждут на допрос в управлении специальных расследований Генеральной прокуратуры 25 июля, в 11:00.



Генпрокуратура открыла дело «о покушении на Януковича» в мае 2015 года. Речь идет о вероятном покушении на экс-президента 21—22 февраля 2014 года. Михаил Добкин в то время возглавлял Харьковскую область. 22 февраля 2014 года в Харькове состоялся съезд депутатов, в котором должен был участвовать и Виктор Янукович. Но Добкин, по его же словам, якобы убедил президента не приезжать.