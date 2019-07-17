В «ОПОРЕ» прогнозируют проблемы на выборах в 3 областях, в том числе в Донецкой

На выборах в Верховную Раду наиболее проблемными могут стать мажоритарные округи в прифронтовых районах Донецкой области, а также в Закарпатской и Днепропетровской областях, где есть опасность манипуляций и подкупа избирателей. Об этом заявила председательница правления Гражданской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская в комментарии «Интерфакс-Украина».



«Наиболее проблемными могут быть округа в прифронтовых районах Донецкой области. Как уже показали объявленные подозрения в Закарпатской области относительно подкупа, наиболее манипулятивными и те в Днепропетровской области, где под десяток двойников кандидатов на округ», — рассказала она.



В то же время Айвазовская отметила, что относительно дня голосования «ОПОРА» «не делает прогнозов», а «работает с фактическими данными».



«В этих и других регионах работают наши долгосрочные наблюдатели, а наиболее весомыми являются те нарушения, которые происходят до дня голосования, а не в день выборов», — пояснила она.



Досрочные парламентские выборы пройдут 21 июля.