В Луганской области на территории Станично-Луганского района зафиксировано нашествие саранчи. Об этом сообщает местная райгосадминистрация.



На сегодня запланировано распыление инсектицида для борьбы с этими насекомыми-вредителями.

В райгосадминистрации связали появление большого количества саранчи с событиями 2014 года. «Во время временного прихода "русского мира" на территорию Станично-Луганского района в 2014 году, террористами был ограблен и уничтожено оборудование одного из крупных предприятий района, ОАО "ЛУГАНСКИЙ РЫБОКОМБИНАТ"», — отмечается в сообщении.



В администрации пояснили, что со временем искусственные пруды высохли, превратившись в болота. «Как следствие, имеем очаг размножения саранчи», — добавили в Станично-Луганской РГА.



Также отмечается, что борьба с насекомыми осложняется тем, что прифронтовая территория не обследована и не разминирована. Кроме того, непосредственная близость прудов к линии соприкосновения, делает невозможным использование авиации для обработки территории химическими средствами против саранчи.