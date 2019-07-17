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Гройсман поручил за два месяца запустить еще один поезд Киев-Мариуполь

17 июля 2019, 13:26

Гройсман поручил за два месяца запустить еще один поезд Киев-Мариуполь

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает необходимым в течение двух месяцев запустить дополнительный поезд Киев-Мариуполь. Об этом он сказал во время заседания правительства, комментируя одобрение финансового плана госкомпании «Укрзализныця».

«В финансовом плане у нас есть запуск дополнительного поезда из Мариуполя в Киев. Я думаю, это будет где-то до двух месяцев. Я проводил совещание, мы общались с президентом после его визита в Мариуполь и мы нашли общее решение, чтобы запустить этот поезд. Для людей это важно», — цитирует Гройсмана «Интерфакс-Украина».

Премьер также подчеркнул, что проблема сообщения с Мариуполем стоит достаточно остро, однако ее в любом случае необходимо решать.

«Мы также предлагали парламенту на дорогу Мариуполь-Запорожье выделить еще 900 миллионов гривен в этом году дополнительно. Но денег не нашли и парламент соответствующие изменения не принял», — подчеркнул Гройсман.

Сейчас из Киева в Мариуполь курсируют три пассажирских поезда.

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