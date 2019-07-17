В Кремле заявили, что не считают объективным следствие по МН17

Россия не считает объективным международное расследование катастрофы малайзийского «Боинга» над Донбассом, так как ей отказали в участии в нем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Как вы знаете, наше отношение к следствию, которое ведется, и к суду в Нидерландах хорошо известно. Мы не считаем это следствие объективным», — сказал Песков журналистам.



В ответ на просьбу прокомментировать опубликованное в «Новой газете» письмо родственников жертв крушения «Боинга» в адрес российских властей, пресс-секретарь президента сказал, что он не в курсе этого письма и не может его прокомментировать.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам – Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В мае власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.



Этому предшествовал отчет Международной следственной группы. Следователи пришли к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малайзийский «Боинг» в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск.



По случаю пятой годовщины крушения «Боинга» в ЕС вновь призвалиРоссию взять ответственность за атаку на самолет.