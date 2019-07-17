В СНБО отказались назвать меры реагирования на «паспортный указ» Путина

Совет нацбезопасности и обороны Украины отказался разглашать мероприятия по реагированию на указ президента РФ Владимира Путина об упрощении вступления в гражданство РФ жителями оккупированной части Донбасса.



В ведомстве сообщили, что органы государственной власти учли угрозы от выдачи паспортов РФ на Донбассе и внесли на рассмотрение СНБО свои предложения по противодействию этим угрозам.



«Информация об упомянутых мероприятиях относится к государственной тайне и имеет степень секретности в соответствии со Сводом ведомостей, которые составляют государственную тайну, разглашение которых создает угрозу национальным интересам и безопасности», — говорится в ответе СНБО на запрос «Новостей Донбасса».

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые контролируются группировками «ДНР» и «ЛНР».



Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России.



8 мая Кабинет министров Украины принял решение о признании недействительными российских паспортов, выданных жителям отдельных районов Донбасса.



11 июля глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что российские паспорта получили около 3 тысяч жителей неподконтрольной Украине части Донецкой области.



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