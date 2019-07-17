Суд в Москве на три месяца продлил арест всем 24 украинским морякам

Лефортовский суд Москвы до конца октября оставил под стражей 24 украинских моряков, арестованных после инцидента в районе Керченского пролива осенью 2018 года. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Первовласенко.



«Судом удовлетворены ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении 24 обвиняемых до 24 и 26 октября 2019 года», - сказала она.



Все заседания прошли в закрытом режиме для «сохранения тайны предварительного расследования».



Поддержать украинских военных в Лефортовский суд приехали их родственники, украинские и европейские дипломаты, а также уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.



Украина заявила, что арестованные моряки – военнопленные, их должны немедленно отпустить.



Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая по ходатайству Украины обязал Россию немедленно передать арестованных моряков, а также корабли на родину.