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Суд в Москве на три месяца продлил арест всем 24 украинским морякам

17 июля 2019, 17:46

Суд в Москве на три месяца продлил арест всем 24 украинским морякам

Лефортовский суд Москвы до конца октября оставил под стражей 24 украинских моряков, арестованных после инцидента в районе Керченского пролива осенью 2018 года. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Первовласенко.

«Судом удовлетворены ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении 24 обвиняемых до 24 и 26 октября 2019 года», - сказала она.

Все заседания прошли в закрытом режиме для «сохранения тайны предварительного расследования».

Поддержать украинских военных в Лефортовский суд приехали их родственники, украинские и европейские дипломаты, а также уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Украина заявила, что арестованные моряки – военнопленные, их должны немедленно отпустить.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая по ходатайству Украины обязал Россию немедленно передать арестованных моряков, а также корабли на родину.

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