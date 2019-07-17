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Путин расширил упрощенный режим получения российского гражданства на весь Донбасс

17 июля 2019, 18:22

Путин расширил упрощенный режим получения российского гражданства на весь Донбасс

Президент России Владимир Путин подписал указ, предоставляющий возможность получения российского гражданства всем ранее проживавшим на территории Донецкой и Луганской областей Украины.

Опубликованный на Официальном интернет-портале правовой информации документ вносит изменения в ранее опубликованный указ главы государства от 29 апреля 2019 года «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявления о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке».

Подать на гражданство смогут жители Донецкой и Луганской областей, которые находятся на территории России.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые контролируются группировками «ДНР» и «ЛНР».

Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России. 

8 мая Кабинет министров Украины принял решение о признании недействительными российских паспортов, выданных жителям отдельных районов Донбасса. В начале июля правительство Канады пообещало принять меры, чтобы жители Донбасса не смогли использовать российские паспорта для въезда в страну. 

Также непризнание таких паспортов допускают США и ЕС.

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