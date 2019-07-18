В партии Медведчука признают, что «ДНР и «ЛНР» курируются Россией

Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что группировки «ДНР» и «ЛНР» курируются Россией. Об этом он заявил во время выступления в Днепре, которое транслировал телеканал «112 Украина».



По словам Бойко, переговоры с РФ — являются «важнейшим фактором» достижения мира на Донбассе.



«Потому что непризнанные республики [«ДНР» и «ЛНР»] курируются Российской Федерацией. Без решения в РФ никакие переговоры, в общем-то, никаких реальных и конкретных решений не принесут», — добавил он.



Бойко также подчеркнул, что без компромисса конфликт на востоке Украины не решить. По его словам, гранью компромисса для его партии является закон «об особом статусе Донбасса» и закон об амнистии «для тех, кто не участвовал в преступлениях».

Главой политсовета партии ОПЗЖ является кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук.