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Зеленский снова просит Парубия созвать внеочередное заседание Рады

18 июля 2019, 12:43

Зеленский снова просит Парубия созвать внеочередное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский направил новое письмо председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное заседание парламента.

«Согласно календарному плану проведения десятой сессии Верховной Рады 8-го созыва, утвержденного постановлением Верховной Рады, <...> десятая сессия продолжается до 19 июля 2019 года, что также было оглашено Вами на пленарном заседании 12 июля», — сказано в письме Зеленского спикеру парламента, обнародованном в Facebook.

В своем послании президент указывает, что таким образом до 19 июля по требованию лиц, определенных Конституцией, председатель Верховной Рады созывает внеочередное заседание во время очередной десятой сессии парламента.

«Ввиду этого прошу выполнить требование действующего законодательства относительно созыва внеочередного пленарного заседания Верховной Рады и рассмотреть вопросы, указанные в письме от 16 июля 2019 года», — сказано в письме Зеленского.

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