У Путина назвали освобождение Вышинского первым шагом в диалоге с Украиной

Первым шагом для нормализации отношений Украины и России в Кремле видят освобождение обвиняемого в государственной измене редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».



«Возвращение Вышинского — это могло бы быть прекрасным первым шагом», — сказал Песков.



Он добавил, что «в целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться».



Также Песков сообщил, что в Кремле не планируют встречу Путина с Зеленским в ближайшее время.

Руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года в результате проведения СБУ обыска в офисе издания. Ему было предъявлено обвинение в государственной измене.



Судебное заседание по делу Вышинского перенесли на 19 июля.