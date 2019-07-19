«Мелкая политтехнология». Разумков оценил выступление Медведчука в Европарламенте

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков назвал выступление главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука в здании Европарламента в Страсбурге «мелкой политической технологией». Об этом заявил в эфире программы «Право на власть» в эфире телеканала «1+1» в четверг вечером.



Разумков также сказал, что не знает в качество кого Медведчук был в Европарламенте.



«Я знаю только, что президент не предлагал, не давал на это согласия и не давал разрешения на совершение таких действий со стороны какого бы то ни было политика, не отвечающего за внешнюю политику нашей страны», — добавил он.



По словам главы «Слуги народа», граждане Украины поймут, в каких случаях речь идет о борьбе за государство, а в каких — о политическом пиаре в разных его проявлениях.

17 июля политик и кум президента РФ Виктор Медведчук презентовал в Европарламенте свой «план для восстановления мира в Украине». Неофициальное мероприятие прошло по инициативе пророссийских евродепутатов.



В частности, Медведчук заявил, что для прекращения войны на Донбассе Украина должна пойти на прямые переговоры с группировками «ДНР» и «ЛНР».



На следующий день Медведчук встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.



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