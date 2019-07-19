Бессмертный: Режим «тишины» на Донбассе не означает, что нельзя стрелять в ответ

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный пояснил, что запрет на любое ведение огня на Донбассе, который должно вступить в силу с 21 июля, не означает запрет на ответный огонь из аналогичного оружия.



«Не путайте "прекращение любого огня" с "огнем в ответ". Ничего дороже жизни человека нет! И если враг нарушит "режим тишины", он получит адекватный ответ. С аналогичного оружия», - написал Бессмертный на своей странице в Facebook.



Беcсмертный пояснил, что «виды огня» делятся на несколько категорий: по тактическим задачам (на уничтожение, подавление, истощение и др.); по видам оружия (из стрелкового оружия, гранатометов, оружия боевых машин пехоты, бронетранспортеров, танков, артиллерии, минометов и др.); по способам ведения (прямой, полупрямой наводкой, с закрытых огневых позиций и др.); по напряженности стрельбы (одиночными выстрелами, короткими или длинными очередями, непрерывный, залповый и др.); по способам стрельбы (с места, с остановки, с ходу, с борта и др.); по видам огня (по отдельной цели, сосредоточенный, заградительный, многоярусный, многослойный и др.).



«Или все молчат со всех сторон, и наступает тишина. Или в случае нарушения тишины открывается огонь», - пояснил дипломат.

17 июля в Минске была достигнута договоренность, что с 0:01 21 июля начинается бессрочный запрет на обстрелы.



Договоренность о бессрочном прекращении огня на Донбассе впервые предусматривает запрет на любое ведение огня и ответственность сторон за его нарушение.