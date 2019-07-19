Помощник Зеленского: Мы не сможем вернуть Донбасс, заставляя их говорить на украинском

Возвращение оккупированного Донбасса будет невозможным, если его жителей заставлять говорить на украинском языке. Такое мнение высказал первый помощник президента Украины Сергей Шефир в интервью LB.ua.



«Я считаю, что началась спекуляция на языке. Этот вопрос разъединяет страну. Сейчас в садиках, в школах дети говорят на украинском языке. В будущем это генетически закрепится. Не надо разъединять народ. У нас исторически так сложилось, что половина населения говорила на русском, половина — на украинском», — сказал он, комментируя предложение главы Офиса президента Андрея Богдана разрешить Донбассу использовать русский в качестве регионального языка.



«Мое мнение — мы не сможем вернуть Донбасс, заставляя их говорить на украинском», — подчеркнул Шефир.



По его словам, в позиции Богдана «есть смысл», потому что «не получится вернуть людей, не пойдя на минимальные компромиссы с их ментальностью». При этом Шефир подчеркнул, что украинский язык должен быть единственным государственным.



На уточняющий вопрос, к каким компромиссам он готов, помощник президента ответил: «Ко всем компромиссам, кроме территориальной целостности».

Читайте также: Помощник Зеленского рассказал о желании добиться переговоров с Путиным