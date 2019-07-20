В «ДНР» заговорили о возобновлении полноценной работы «Донбасс Арены»

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Группировка «ДНР» прорабатывает возможность возобновления полноценной работы донецкого стадиона «Донбасс Арена». Об этом заявил глава «ДНР» Денис Пушилин.



«Есть еще много сложностей — вы знаете, что он пострадал от обстрела, — но сейчас эта работа ведется. Заведения, которые находятся внутри, работают и сейчас, а задействование стадиона в полной мере, как нам хотелось бы, тоже возможно, и оно стоит в планах, причем не в самых далеких», — цитирует Пушилина сепаратистский ресурс ДАН.



В начале июня «ДНР» показала состояние «Донбасс Арены».

До начала боевых действий в 2014 году «Донбасс Арена» была домашним стадионом футбольного клуба «Шахтер».



В марте 2017 года «ДНР» захватила стадион.



В июне 2018 года в «ДНР» заявляли о том, что внутри чаши стадиона «Донбасс Арена» нельзя проводить мероприятия, так как неясно состояние крыши.



При этом этом генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин сказал, что на стадионе по-прежнему можно

проводить матчи.



В мае 2019 года президент «Шахтера» Ринат Ахметов рассказал, что не собирается строить стадион в другом городе. По его словам, в клубе все живут мечтой, что «Шахтер» вернется на «Донбасс Арену».