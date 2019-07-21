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Бессрочное прекращение огня началось на Донбассе

21 июля 2019, 08:05

Бессрочное прекращение огня началось на Донбассе

Бессрочное прекращение огня началось с 00:01 21 июля на Донбассе. Соответствующее решение было принято на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 17 июля.

В документе, принятом ТКГ, впервые предусмотрена ответственность за открытие огня. В случаях нарушений режима прекращения огня на Донбассе стороны обязались принимать «дисциплинарные меры» и сообщать о нарушениях в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Штаб операции Объединенных сил сегодня утром сообщил, что с начала текущих суток обстрелов со стороны боевиков не зафиксировал.

Группировки «ДНР» и «ЛНР» также не заявляют об обстрелах.

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