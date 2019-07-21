КПВВ «Майорское» остановил работу из-за сообщения о заминировании

КПВВ «Майорское» сегодня, 21 июля, остановил пропуск людей из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил помощник начальника Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины Олег Лычковский.



Пункт пропуска начал работу в 6:00, а уже в 6:45 от анонима поступил телефонный звонок о заминированиии.



На данный момент пропуск через КПВВ «Майорское» не осуществляется. Гражданских лиц и весь персонал эвакуировали в безопасное место.



Территорию КПВВ обследуют специалисты ГСЧС по разминированию на предмет наличия взрывоопасных предметов.



По состоянию на 08:35, возобновление работы КПВВ «Майорское» и пересечения линии разграничения ожидают 150 транспортных средств на въезд на подконтрольную украинким властям территорию и 60 автомобилей на выезд на оккупированную.



Остальные КПВВ Донбасса работают в штатном режиме.

15 июля КПВВ «Майорское» также останавливал работу из-за анонимного звонка о минировании. Тогда взрывчатка не была обнаружена.