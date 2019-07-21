У «Слуги народа» есть 3-4 кандидата на пост премьера. Тимошенко не рассматривают

У президентской партии «Слуга народа» есть 3-4 кандидата на должность премьер-министра, лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко среди них нет. Об этом заявил четвертый номер в списке «Слуги народа» Давид Арахамия (Браун), передает «Громадське».



«Про премьера — он должен точно быть не политическим, а технократическим, как уже об этом сказал президент. Должен быть человек профессиональный, который пользуется авторитетом среди западных партнеров», — сказал он.



По словам Арахамии, «Слуга народа» не рассматривает на пост премьера кандидатуры Тимошенко и Игоря Палицы, экс-главы Одесской облгосадминистрации, соратника олигарха Игоря Коломойского.



Один из журналистов предложил ряд кандидатур: секретарь СНБО Александр Данилюк, председатель правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев и директор по развитию бизнеса «Нафтогаза» Юрий Витренко. На это Арахамия ответил: «Что-то типа таких людей, профессиональных людей, которые свободно владеют английским, которые знают, как работает государство, но не были в каких-то партиях, междусобойчиках».



В то же время издание theБабель со ссылкой на двух собеседников из окружения президента Зеленского пишет, что о должности премьера ведутся консультации с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.

Президент Владимир Зеленский заявил, что премьер-министром должен стать профессиональный экономист, который никогда ранее не был ни главой правительства, ни спикером Верховной Рады, ни лидером какой-либо фракции.