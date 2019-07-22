АМПУ: Порты Азовского региона за время агрессии РФ недополучили около 6 млрд гривен дохода

Украинские морские порты на Азовском море с 2014 года недополучили около 6 млрд гривен дохода. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» рассказал руководитель Администрации морских портов Украины (АМПУ) Райвис Вецкаганс.



«За время агрессии со стороны России азовские порты потеряли практически половину грузов, а количество судозаходов уменьшилось более чем в два раза. В итоге с 2014 года, по нашим подсчетам, порты недополучили дохода на сумму около 6 млрд грн. И здесь не учтены убытки и допрасходы экспортеров, связанные с простоем и переориентацией грузопотоков», - сказал он.



По мнению Вецкаганса, украинские порты на Азове требуют комплексной поддержки на государственном и международном уровне. Он отметил, что благодаря именно такому объединению усилий в 2018 году удалось снять блокаду с портов «Мариуполь» и «Бердянск».



Также он отметил, что объем инвестиций АМПУ в порты в Мариуполе и Бердянске за 2018-2020 гг. превысит 1 млрд гривен.



«К концу года мы завершим реконструкцию причала №4 в Мариупольском порту. Этот проект реализуется параллельно со строительством государственной стивидорной компанией нового зернового терминала. Ввод в эксплуатацию этих объектов позволит диверсифицировать номенклатуру грузов, которые переваливает порт, и открыть новые возможности для бизнеса в этом регионе», - добавил руководитель АМПУ.



Как сообщалось, Мариупольский порт потерял 33% флота в результате строительства Россией Керченского моста.



По мнению АМПУ, порты Азова могут увеличить грузоперевалку на 800 тысяч тонн в год при условии беспрепятственного пропуска судов через Керченский пролив.