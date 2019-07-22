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Глава «ДНР» оценил возможность перехода на российский телефонный код

22 июля 2019, 17:12

Глава «ДНР» оценил возможность перехода на российский телефонный код

Для перехода мобильного оператора группировки «ДНР» «Феникс» на российский телефонный код «+7» необходимы политические решения со стороны России. Об этом заявил глава «ДНР» Денис Пушилин в интервью «Федеральному агентству новостей».

По словам Пушилина, со стороны «Феникса» технически все готово. «<...> но необходимы политические решения и, как вы понимаете, не только со стороны Донецкой народной республики», — подчеркнул он.

Весной 2018 года в группировке «ДНР» заявили о скором переходе на российский телефонный код. Также о возможности перехода на код «+7» заявляли в группировке «ЛНР».

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