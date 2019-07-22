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Главные события неподконтрольного Донбасса за день

22 июля 2019, 22:55

Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 22 июля.

Политика

На досрочных парламентских выборах могли проголосовать только 47 016 избирателей, чей избирательный адрес находится на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму. 

Общество

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин рассказал, что подал заявление на получение российского паспорта.

Пушилин заявил, что хочет союза с Россией и допускает вхождение в состав РФ отдельных районов Донецкой и Луганской областей при появлении «окна возможностей».

Пушилин также рассказал, что мобильный оператор «ДНР» «Феникс» технически готов перейти на телефонный код России, однако необходимы политические шаги со стороны Москвы.

«ДНР» намерена в октябре провести перепись населения на подконтрольной ей территории.

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