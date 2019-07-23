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В ОБСЕ подтвердили гибель женщины на неподконтрольной Луганщине

23 июля 2019, 08:22

В ОБСЕ подтвердили гибель женщины на неподконтрольной Луганщине

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подтвердили гибель женщины в результате обстрела 20 июля в неподконтрольном Первомайск. Также семь человек, в том числе один ребенок, получили ранения. Об этом сообщается в отчете миссии.

Сотрудники морга в Кадиевке (ранее - Стаханов) рассказали команде СММ, что вечером 20 июля к ним доставили тело женщины (50–59 лет) с осколочными ранениями.

«Перед девятиэтажным жилым домом на ул. 40-летия Победы, 11, в Первомайске, мужчина (40–49 лет) рассказал наблюдателям, что видел, как женщина, являвшаяся его соседкой, погибла от осколочных ранений, полученных во время обстрела вечером 20 июля. На правой руке мужчины наблюдатели заметили небольшие порезы, полученные, по его словам, во время упомянутого обстрела», - говорится в отчете.

Также наблюдатели узнали еще о четырех пострадавших в результате обстрела.

В детской больнице Луганска наблюдатели видели женщину и ее 3-летнюю дочь; левая рука женщины была перебинтована. Она рассказала, что в ее руке все еще есть осколки, в том числе и в кости, и что ее дочь получила осколочные ранения головы и правого глаза. По ее словам, вечером 20 июля она вместе с дочерью находилась перед своим многоквартирным домом, когда услышала, как в соседнее здание попал снаряд.

На ул. 40-летия Победы, 11 в Первомайске наблюдатели зафиксировали пробоины в стене девятиэтажного жилого дома и разбитые окна, а также лужу крови.

СММ также заметили более 30 мест огневого поражения во дворе в пределах 10‑25 м к северу от дома. По оценке СММ, все повреждения были свежими и образовались вследствие взрыва в воздухе снаряда, выпущенного из вооружения неустановленного типа.

На приусадебном участке одноэтажного жилого дома на ул. Тимошенко, 14/1, наблюдатели видели две воронки. По их оценке, воронки были свежими и образовались в результате разрывов снарядов из вооружения неустановленного типа. Команда СММ также видела 5 разбитых окон в доме, две разрушенные секции деревянного забора.

На объекте вооруженных формирований, расположенном примерно в 450 м к юго-востоку от дома на ул. Тимошенко, 14/1, мини-БПЛА СММ выявил пробоину в крыше здания, следы горения на бетонном покрытии парковки, полностью сгоревшие мини-фургон и кран на парковке.

По оценке миссии, образовавшуюся в результате разрыва артиллерийского снаряда, выпущенного из неустановленного направления.

Ранее в группировке «ЛНР» заявили, что в результате обстрела 20 июля погибла женщина, семь человек, в том числе ребенок, получили ранения. 

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