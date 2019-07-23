В избирательном округе на Донетчине нашли различия в протоколах, главу комиссии госпитализировали

В избирательном округе №50 с центром в городе Покровск Донецкой области произошел конфликт после того, как наблюдатели заметили различия в цифрах в протоколах комиссий. Главу окружной избирательной комиссии госпитализировали. Об этом сообщили в Гражданской сети «Опора».



Во время приема документов в участковой избирательной комиссии №140065 наблюдатели от партий и кандидатов заметили расхождения в протоколах, имеющиеся у наблюдателей и передаваемых из УИК в ОИК.



«Наблюдатели требовали, чтобы председатель ОИК зачитала вслух протокол и все цифры, которые в нем указаны, однако председатель окружной комиссии отказалась это делать и попыталась покинуть помещение. Наблюдатели попытались остановить ее физически, заблокировав двери», – сказано в сообщении.



В то же время на улице активисты установили несколько палаток и начали складывать шины, требуя проведения честных выборов и недопущения фальсификаций. Полиция попросила убрать шины, из-за чего между митингующими и правоохранителями произошла словесная перепалка.



Примерно в 22:45 голову ОИК №50 забрала карета скорой помощи из-за жалоб на плохое самочувствие.



По состоянию на утро 22 июля, на одномандатном избирательном округе №50 подсчитано 95% протоколов. Руслан Требушкин, представитель партии «Оппозиционный блок» набирает 30,66%, самовыдвижение Андрей Аксенов – 29,54%.