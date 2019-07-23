Зеленский уволил еще пятерых глав райгосадминистраций на Луганщине

Президент Украины Владимир Зеленский уволил еще пятерых глав районных государственных администраций в Луганской области. Об этом говорится в распоряжениях от 22 июля.



В частности, Зеленский освободил Александра Иванова с должности главы Троицкой РГА, Виктора Сергиенко с должности главы Новоайдарской РГА, Игоря Дзюбу с должности главы Марковской РГА, Наталью Чехуту с должности главы Кременской РГА, Сергея Иванюченко с должности главы



Причиной увольнений является окончание срока полномочий президента Украины.