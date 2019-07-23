Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В ENEMO назвали выборы в Украине мирными, но с нарушениями во время предвыборной кампании

23 июля 2019, 12:13

В ENEMO назвали выборы в Украине мирными, но с нарушениями во время предвыборной кампании

Наблюдатели Международной миссии по наблюдению за досрочными парламентскими выборами в Украине Европейской сети организаций по наблюдению за выборами ENEMO оценили внеочередные парламентские выборы в Украине мирными и конкурентными. Об этом сказал глава миссии ENEMO Златко Вуйович на пресс-конференции во вторник в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

«Выборы проходили в конкурентной и в целом мирной среде, несмотря на жесткие сроки проведения выборов и недостатки законодательства», - отметил Вуйович.

Процесс голосования, а также подсчета голосов и передачу протоколов в миссии оценили также позитивно.

«Почти на всех наблюдаемых участках процедура подсчета голосов была выполнена надлежащим образом. Передача материалов осуществлялась упорядоченно и с соблюдением всех процедур», - проинформировали в миссии.

В то же время наблюдатели ENEMO зафиксировали ряд нарушений во время предвыборной кампании, в частности, скупка голосов избирателей и агитация госслужащими, сообщил Вуйович.

«Наблюдателями было сообщено о привлечении госслужащих к предвыборной агитации, давлении на избирателей и большом количестве возбужденных дел по скупке голосов, особенно в пользу кандидатов на одномандатных округах», - рассказал он.

Также в отчете миссии ENEMO указывается, что исходя концентрации СМИ в собственности нескольких лиц и их сильного влияния на редакционную политику, не было обеспечено равное и непредвзятое освещение предвыборной кампании.

ТЕМЫ

Организации
ENEMO
Прочее
Международныенаблюдатели
События
Парламентские выборы 2019
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:16
Штаб ООС: В Донецк прибыли российские снайперы для уничтожения видеокамер ОБСЕ
10:07
В Докучаевске эвакуировали жителей дома из-за утечки газа
08:22
В ОБСЕ подтвердили гибель женщины на неподконтрольной Луганщине
22:55
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:12
Глава «ДНР» оценил возможность перехода на российский телефонный код
13:49
«ДНР» собралась провести перепись населения в октябре
12:54
Глава «ДНР» рассказал, что подал документы на получение российского гражданства
12:27
Глава группировки «ДНР» заявил о высокой готовности вхождения в РФ. Ждет появления «окна возможностей»
22:37
Донбасс накануне и в день выборов. Главное за неделю
16:44
В ОБСЕ подтвердили гибель пенсионерки в Донецке
10:04
Глава «Компартии ДНР» заявил о попытке взорвать его автомобиль
09:42
Вечером Первомайск был обстрелян. «ЛНР» заявила о погибшей и пострадавших
08:05
Бессрочное прекращение огня началось на Донбассе
21:16
В «ДНР» заговорили о возобновлении полноценной работы «Донбасс Арены»
20:49
Глава «ЛНР» заявил, что «особый статус» поможет присоединиться к России
все новости
12:54
Минобороны обвинило боевиков в нарушении «хлебного перемирия» на Донбассе
12:13
В ENEMO назвали выборы в Украине мирными, но с нарушениями во время предвыборной кампании
11:47
В Госпогранслужбе заявили, что у морской охраны есть план действий на случай открытого наступления
11:34
В Луганской области самовыдвиженец обошел кандидата ОПЗЖ на выборах в Раду
11:16
Штаб ООС: В Донецк прибыли российские снайперы для уничтожения видеокамер ОБСЕ
11:02
На округе в Бахмуте победил кандидат от ОПЗЖ
10:42
Белорусу, воевавшему на стороне боевиков, в Чехии грозит 15 лет за терроризм
10:18
Глава «Слуги народа» считает, что местные выборы пройдут в 2020 году
10:17
Зеленский уволил еще пятерых глав райгосадминистраций на Луганщине
10:07
В Докучаевске эвакуировали жителей дома из-за утечки газа
09:32
На округе в Волновахе действующий нардеп победил продюсера «112 Украина» от ОПЗЖ
08:59
ЦИК обработала более 90% бюллетеней на выборах в Раду
08:51
В избирательном округе на Донетчине нашли различия в протоколах, главу комиссии госпитализировали
08:44
КПВВ «Майорское» возобновил работу после разминирования
08:22
В ОБСЕ подтвердили гибель женщины на неподконтрольной Луганщине
все новости
ВИДЕО
Монополия бывших «регионалов» закончилась: как Донбасс выбирал парламент ►
22 июля, 18:57
За кого голосовал Донбасс: опрос в Мариуполе и Славянске ►
21 июля, 22:05
Более 500 млн гривен выделено из бюджета на финансирование политпартий
19 июля, 23:43
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция