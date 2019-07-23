Минобороны обвинило боевиков в нарушении «хлебного перемирия» на Донбассе

Боевики сегодня утром боевики обстреливали украинские позиции в районе поселка Луганское (Донецкая область), заявили в пресс-центре Минобороны Украины.



Подчеркивается, что с 8:50 по направлению от оккупированного села Нижнее Лозовое противник в течение 10 минут вел прицельный обстрел из гранатометов и стрелкового оружия по позициям украинских военных у Луганского.



По информации Минобороны, потерь среди украинских военных в результате обстрела нет.



«Огонь наши военные не открывали, неукоснительно соблюдая всеобъемлющий «режим тишины», — подчеркнул представитель пресс-центра полковник Дмитрий Гуцуляк.