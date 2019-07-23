Зеленский назвал кандидатом на пост Генпрокурора замглавы своего офиса

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генерального прокурора. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«Может быть, это один из вариантов, один из претендентов. С самого начала моей президентской кампании я говорил, что Рябошапка крутой специалист, я вижу его одним из претендентов [на пост генпрокурора]», — сказал Зеленский во время брифинга в Киеве.



Перед этим Зеленский заявил, что Украине нужен новый генпрокурор.

22 июля стало известно, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ушел в отпуск.