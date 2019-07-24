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Выборы в Раду: победители на округах в Донецкой и Луганской областях. Список

24 июля 2019, 22:10

Выборы в Раду: победители на округах в Донецкой и Луганской областях. Список

Иллюстрация: ZN.UA Иллюстрация: ZN.UA

21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. «Новости Донбасса» собрали список победителей в мажоритарных округах в Донецкой и Луганской области. 

Донецкая область

Муса Магомедов — кандидат «Оппозиционного блока» в округе № 45 (Ясиноватский район), генеральный директор Авдеевского коксохимического завода.

Федор Христенко — кандидат «Оппозиционной платформы — За жизнь» в округе № 46 (Бахмут), предприниматель.

Юрий Солод — кандидат «Оппозиционной платформы — За жизнь» в округе № 47 (Славянск), народный депутат 8-го созыва, член фракции «Оппозиционный блок».

Максим Ефимов — самовыдвиженец в округе № 48 (Краматорск), народный депутат 8-го созыва, член фракции «Блок Петра Порошенко».

Валерий Гнатенко* — кандидат «Оппозиционной платформы — За жизнь» в округе № 49 (Дружковка), мэр Дружковки.

Руслан Требушкин — кандидат «Оппозиционного блока» в округе № 50 (Покровск), мэр Покровска.

Александр Ковалев — самовыдвиженец в округе № 51 (Зайцево), глава общественной организации ветеранов-афганцев «Никто кроме нас».

Евгений Яковенко* — кандидат «Батькивщины» в округе № 52 (Торецк), директор частного предприятия «ТПК «Алькон».

Вадим Новинский — кандидат «Оппозиционного блока» в округе № 57 (Мариуполь), народный депутат 8-го созыва, член фракции «Оппозиционный блок».

Сергей Магера — кандидат «Оппозиционного блока» в округе № 58 (Мариуполь), директор по региональному развитию Мариупольского металлургического комбината имени Ильича.

Владимир Мороз — кандидат «Оппозиционной платформы — За жизнь» в округе № 59 (Марьинка), глава Марьинской районной государственной администрации.

Дмитрий Лубинец — самовыдвиженец в округе № 60 (Волноваха), народный депутат 8-го созыва.


Луганская область

Виктория Гриб — кандидат «Оппозиционного блока» в округе № 105 (Счастье), руководитель направления по устойчивому развитию «ДТЭК Энерго».

Алексей Кузнецов — кандидат «Слуги народа» в округе № 106 (Северодонецк), предприниматель. На сайте ЦИК указано, что временно безработный.

Александр Сухов* — самовыдвиженец в округе № 107 (Лисичанск), советник главы благотворительной организации «Фонд Сергея Шахова».

Сергей Вельможный — самовыдвиженец в округе № 112 (Рубежное), советник главы благотворительной организации «Фонд Сергея Шахова».

Александр Лукашев — кандидат «Оппозиционной платформы — За жизнь» в округе № 113 (Сватово), руководитель юридического отдела благотворительной организации «Фонд Сергея Шахова».

Сергей Шахов — самовыдвиженец в округе № 114 (Станица Луганская), народный депутат 8-го созыва, депутатская группа «Воля народа».

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