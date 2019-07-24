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Партия Медведчука готова «помочь» «Слуге народа» закрепить «особый статус» Донбасса в Конституции

24 июля 2019, 22:36

Партия Медведчука готова «помочь» «Слуге народа» закрепить «особый статус» Донбасса в Конституции

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что они готовы составить большинство с партией «Слуга народа», чтобы закрепить «особый статус» Донбасса в Конституции. Об этом Медведчук сказал, что в эфире телеканала «112 Украина».

«С учетом того, что предполагается количественный состав фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (а это 50 человек) и тех депутатов, которые уже на сегодняшний день прошли и будут во фракции "Слуги народа", мы точно можем внести изменения в Конституцию в отношении особого статуса... Здесь мы готовы помочь партии "Слуга народа" и вместе создать это конституционное большинство», - сказал он.

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