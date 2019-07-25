СБУ задержала российский танкер за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе

Служба безопасности Украины задержала российский танкер «Neyma», который заблокировал украинские корабли в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



По информацим спецслужбы, «Neyma» блокировал малые артиллерийские корабли «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» Военно-морских сил ВСУ в Керченском проливе в ноябре 2018 года.



Украинские пограничники сообщили, что 24 июля танкер под российским флагом «Nika Spirit» зашел в порт «Измаил» в Одесской области. В СБУ считают, что это был «Neyma», сменивший название после конфликта в проливе.



В СБУ также сообщили, что на танкере завершены следственные действия: обыск, изъятие документов, записи переговоров и бортовых журналов. Членов экипажа допросили.



«Указанное судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте», — добавили в ведомстве.