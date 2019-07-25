Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Главные события неподконтрольного Донбасса за день

25 июля 2019, 23:05

Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 25 июля.

Боевые действия

В группировке «ДНР» заявили о гибели женщины 1958 года рождения в результате подрыва на мине в поселке Зайцево под Горловкой.

11-летний мальчик получил ранения в результате детонации взрывного устройства в городе Крестовка Донецкой области 15 июля.

СММ ОБСЕ зафиксировала поезд с грузовыми вагонами и вагонами-цистернами недалеко от подконтрольного боевикам «ДНР» участка границы с РФ. 

Политика

Министр иностранных дел Павел Климкин считает невозможным достижение договоренности с президентом России Владимиром Путиным о мирном урегулировании конфликта на Донбассе. 

Общество

Международный комитет Красного Креста направил гуманитарный груз общим весом 154,5 тонны в неподконтрольные властям районы Донбасса.

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

 

ТЕМЫ

Прочее
Главное за день
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:05
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
09:24
Красный Крест отправил новый гумконвой на неподконтрольный Донбасс
23:02
ОБСЕ видела грузовой поезд и авто на неподконтрольной части украино-российской границы
13:09
В России заявили, что их гражданство получили 7 тысяч жителей Донбасса
12:48
Россия направит в Донецк «гуманитарный конвой» впервые в этом году
12:06
В Донецке пропала 10-летняя девочка
09:06
Беспилотники ОБСЕ обстреляли во время полетов под Мариуполем и границей с РФ
22:59
ОБСЕ видела, как из оккупации везли гроб в сторону РФ
22:33
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
11:16
Штаб ООС: В Донецк прибыли российские снайперы для уничтожения видеокамер ОБСЕ
10:07
В Докучаевске эвакуировали жителей дома из-за утечки газа
08:22
В ОБСЕ подтвердили гибель женщины на неподконтрольной Луганщине
22:55
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:12
Глава «ДНР» оценил возможность перехода на российский телефонный код
13:49
«ДНР» собралась провести перепись населения в октябре
все новости
23:05
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
22:20
Климкин не верит, что Путин согласится на мир на Донбассе
22:09
На Луганщине кандидату в депутаты распылили газ в лицо
21:16
СБУ: Отпущенный экипаж танкера «Neyma» не нарушал законов Украины
20:24
Трамп поздравил Зеленского с победой его партии на выборах
19:14
На Порошенко пытались напасть после допроса
18:53
В СБУ не комментируют освобождение россиян с танкера «Neyma»
17:56
10 членов экипажа российского танкера «Neyma» отпущены без предъявления обвинений
17:22
На Донетчине простаивает одна из крупнейших шахт в стране. В профсоюзе винят Кропачева
16:10
В РФ пригрозили Украине в случае задержания экипажа танкера
15:50
Появилось видео того, как нардепа Королевскую обсыпали мукой в Славянске
15:23
Порошенко прибыл на допрос в ГБР, когда его уже не ждали
15:22
РФ снова блокирует поставки угля на Луганскую ТЭС
15:04
СБУ задержала российский танкер за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе
14:48
Российской телеведущей Дане Борисовой на три года запретили въезд в Украину
все новости
ВИДЕО
Появилось видео того, как нардепа Королевскую обсыпали мукой в Славянске
25 июля, 15:50
Ситуация на округе в Покровске: вертолет со спецназом, гробы и шины ►
24 июля, 15:40
В Мариуполе переселенка с детьми и внуками живет в гараже ►
23 июля, 19:29
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция