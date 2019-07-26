Штаб ООС: В Азовском море судно ФСБ освещает катера морской охраны зеленым лучом

В Азовском море корабль береговой охраны ФСБ России по ночам освещает катера морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зеленого света. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там назвали происходящим «необычным явлением», которое происходит течение двух суток, примерно в одинаковые временные периоды, после 21:00, в Мариупольском районе Азовского моря. Такие действия в штабе ООС считают провокативными.



«Так называемые сеансы освещения продолжаются по несколько минут», — говорится в сообщении.



По информации штаба ООС, вреда здоровью экипажей и выхода из строя технических средств после воздействия луча не зафиксировано.



«Однако, принимая во внимание, что подобные явления имели место на линии разграничения на суше, приняты соответствующие меры по защите жизни и здоровья персонала», — добавили в ведомстве.



По данному факту были оповещены территориальные подразделения военной прокуратуры, Национальной полиции и СБУ.