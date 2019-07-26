Брат Медведчука подал иск против ЦИК из-за проигрыша на выборах

Брат главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука Сергей подал иск против Центральной избирательной комиссии из-за результатов голосования в округе № 105 Луганской области, где он баллотировался.



«Я сегодня подал иск в Киевский апелляционный административный суд на ЦИК и лично на [главу окружной избирательной комиссии] Черничкина. Их приняли и будут рассматривать. С иском ознакомились члены окружной комиссии и временно отстранили его до выяснения ситуации», — сказал он «Громадському».



По словам Медведчука, существует расхождение в подсчете бюллетеней, а также зафиксировано двойное или тройное голосование некоторых избирателей на различных участках.

По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, в округе № 105 победила кандидат от «Оппозиционного блока» Виктория Гриб, за которую проголосовали 39,58% избирателей. Выдвиженец от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Сергей Медведчук стал вторым, набрав 31,7% голосов.



Полиция усилила меры безопасности на окружной избирательной комиссии № 105.