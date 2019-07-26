Денисова попросила главу Миссии ООН помочь в передаче заключенных из Донецка

Омбудсвумен Людмила Денисова попросила новоназначенную главу Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильду Богнер оказать содействие в перемещении заключенных с подконтрольной боевикам территории Донецкой области. Об этом Денисова сообщила по итогу встречи с Богнер.



«Если со временно оккупированной территории Луганской области за последние полгода мне удалось переместить уже 319 человек, то оккупационная администрация т.н."ДНР" блокирует этот процесс», — отметила она.



Как отметила Денисова, мониторинговая миссия ООН по правам человека имеет представительство в Донецке и Луганске, а также возможность проводить удаленный мониторинг ситуации в аннексированном Крыму.



По словам омбудсвумен, на встрече она подняла вопросы репрессий против крымских татар, а также частные случаи, как нападение на храм ПЦУ в Крыму, дела Эдема Бекирова, Владимира Балуха, Павла Гриба и других украинцев, удерживаемых в РФ и на полуострове.

24 июля группировка «ЛНР» передала 64 заключенных для отбывания наказания на подконтрольной властям территории.



