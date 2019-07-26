ЛугОГА просит Зеленского и Гройсмана помочь решить ситуацию с Луганской ТЭС. Она на грани остановки

Глава Луганской облгосадминистрации Виталий Комарницкий поручил безотлагательно подготовить письма к президенту Украины Владимиру Зленскому и премьер-министру Украины Владимиру Гройсману о ситуации с исчерпанием запасов угля на Луганской ТЭС в городе Счастье. Об этом сообщает пресс-служба ЛугОГА.



В частности президенту и главе правительства сообщат о возможных последствиях прекращения электроснабжения Луганской области, и о необходимости предоставления номинаций на поставку природного газа.



В областной администрации пояснили, что Россия не дает разрешений на поставки угля на Луганскую ТЭС. Это произошло из-за того, что правительство РФ установило, что с 1 июня продукцию топливно-энергетического комплекса можно экспортировать в Украину только на основании отдельных разрешений.



По информации представителей ТЭС, запасов угля хватит только до 29 июля.



В регионе существует реальная угроза полного прекращения энергоснабжения миллиону жителей Луганской области, 253 детским садикам, 293 школам, 53 медицинским учреждениям, предприятиям водо- и газоснабжения. Кроме того, есть риск прекращения поставок воды для 400 тысяч абонентов - жителей временно оккупированной территории.



По итогам совещания в ЛугОГА были приняты решения: в связи с отсутствием запасов угля перейти на сжигание природного газа для генерации электроэнергии; обеспечить соответствующие технические условия при транспортировке и распределении природного газа.

Ранее в ЛугОГА рассказали, что Луганская ТЭС планирует вынужденный переход на газ, однако без понижения стоимости топлива это «примерно в пять раз повысит себестоимость электроэнергии».