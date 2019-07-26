Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ЛугОГА просит Зеленского и Гройсмана помочь решить ситуацию с Луганской ТЭС. Она на грани остановки

26 июля 2019, 16:18

ЛугОГА просит Зеленского и Гройсмана помочь решить ситуацию с Луганской ТЭС. Она на грани остановки

Глава Луганской облгосадминистрации Виталий Комарницкий поручил безотлагательно подготовить письма к президенту Украины Владимиру Зленскому и премьер-министру Украины Владимиру Гройсману о ситуации с исчерпанием запасов угля на Луганской ТЭС в городе Счастье. Об этом сообщает пресс-служба ЛугОГА.

В частности президенту и главе правительства сообщат о возможных последствиях прекращения электроснабжения Луганской области, и о необходимости предоставления номинаций на поставку природного газа.

В областной администрации пояснили, что Россия не дает разрешений на поставки угля на Луганскую ТЭС. Это произошло из-за того, что правительство РФ установило, что с 1 июня продукцию топливно-энергетического комплекса можно экспортировать в Украину только на основании отдельных разрешений. 

По информации представителей ТЭС, запасов угля хватит только до 29 июля.

В регионе существует реальная угроза полного прекращения энергоснабжения миллиону жителей Луганской области, 253 детским садикам, 293 школам, 53 медицинским учреждениям, предприятиям водо- и газоснабжения. Кроме того, есть риск прекращения поставок воды для 400 тысяч абонентов - жителей временно оккупированной территории.

По итогам совещания в ЛугОГА были приняты решения: в связи с отсутствием запасов угля перейти на сжигание природного газа для генерации электроэнергии; обеспечить соответствующие технические условия при транспортировке и распределении природного газа.

Ранее в ЛугОГА рассказали, что Луганская ТЭС планирует вынужденный переход на газ, однако без понижения стоимости топлива это «примерно в пять раз повысит себестоимость электроэнергии».

ТЕМЫ

Организации
ЛугОГА
Места
Луганская ТЭС
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:22
В Донецке загорелся троллейбус во время движения
09:14
ООН направила стройматериалы в сторону Донецка
23:05
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
09:24
Красный Крест отправил новый гумконвой на неподконтрольный Донбасс
23:02
ОБСЕ видела грузовой поезд и авто на неподконтрольной части украино-российской границы
13:09
В России заявили, что их гражданство получили 7 тысяч жителей Донбасса
12:48
Россия направит в Донецк «гуманитарный конвой» впервые в этом году
12:06
В Донецке пропала 10-летняя девочка
09:06
Беспилотники ОБСЕ обстреляли во время полетов под Мариуполем и границей с РФ
22:59
ОБСЕ видела, как из оккупации везли гроб в сторону РФ
22:33
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
11:16
Штаб ООС: В Донецк прибыли российские снайперы для уничтожения видеокамер ОБСЕ
10:07
В Докучаевске эвакуировали жителей дома из-за утечки газа
08:22
В ОБСЕ подтвердили гибель женщины на неподконтрольной Луганщине
22:55
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
все новости
18:57
В Донецкой области суд принял решение о пересчете голосов на участках по округу №50
18:24
Власти опровергают слухи о закрытии КПВВ в Станице Луганской
17:52
В аэропорту задержали мать беглого нардепа Онищенко
17:03
Зеленский предложил обсудить кандидатов на главу Одесской ОГА в Facebook
16:57
За кандидатов-клонов проголосовали почти 91 тысяча человек на выборах в Раду
16:18
ЛугОГА просит Зеленского и Гройсмана помочь решить ситуацию с Луганской ТЭС. Она на грани остановки
15:31
Денисова попросила главу Миссии ООН помочь в передаче заключенных из Донецка
15:14
Зеленский обсудил с представителями США ситуацию на Донбассе
14:21
Брат Медведчука подал иск против ЦИК из-за проигрыша на выборах
14:00
Reuters узнал о планах России заключить с Украиной краткосрочную сделку по газу
13:32
У Зеленского анонсировали решения по телеканалам из орбиты Медведчука
13:25
За время подсчета голосов в Северодонецке открыто 2 уголовных производства
13:11
В Счастье до сих пор пересчитывают голоса под усиленной охраной полиции
12:15
В РФ задержали судно с 14 украинцами на борту
11:40
Разумков вступился за нового главу Луганской ОГА: в Партию регионов загоняли всех
все новости
ВИДЕО
Появилось видео того, как нардепа Королевскую обсыпали мукой в Славянске
25 июля, 15:50
Ситуация на округе в Покровске: вертолет со спецназом, гробы и шины ►
24 июля, 15:40
В Мариуполе переселенка с детьми и внуками живет в гараже ►
23 июля, 19:29
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция