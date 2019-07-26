В Донецкой области суд принял решение о пересчете голосов на участках по округу №50

В Донецкой области административный суд принял решение, которым обязал членов избирательной комиссии пересчитать голоса на некоторых участках в округе №50. Об этом в эфире «112 Украина» заявила руководитель штаба кандидата в нардепы Андрея Аксенова Зухра Щетинина.



Решение подать в суд она объяснила тем, что на одном из участков члены комиссии указали, что за кандидата в нардепы от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Руслана Требушкина проголосовало 165 человек. Однако в протоколе, который отправили в ЦИК, было указано 416 голосов.



«При подаче нашей жалобы в ОИК, ОИК не рассмотрела данную нашу жалобу. Наши требования были в том, чтобы все-таки пересчитать именно данный участок. ОИК не поддержала и не пересчитала. Мы вынуждены были обратиться в Донецкий окружной административный суд, и сегодня мы получили положительное решение о том, чтобы на этом участке пересчет провели», - сказала она.



На сайте суда указано, что кандидат в нардепы Андрей Аксенов пытался добиться пересчета голосов на избирательных участках №140756 в Мирнограде, а также №140787 в Доброполье.



Сегодня, 26 июля, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не приняла протоколы с мокрыми печатямиот Окружной избирательной комиссии (ОИК) № 50 (Покровск, Мирноград, Доброполье и Добропольский район Донецкой области).