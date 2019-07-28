В Украине появится омбудсмен по вопросам людей с инвалидностью

Кабинет министров создал должность и аппарат Уполномоченного по правам людей с инвалидностью. Об этом говорится в постановлении № 665 от 24 июля.



Аппарат нового Уполномоченного образован в структуре секретариата Кабмина.



Єтим же постановлением правительство ликвидировало офисы по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Департамент по вопросам стратегического планирования и координации государственной политики, Департамент по вопросам государственного управления, Департамент по вопросам региональной политики и Департамент обеспечения документооборота и контроля.