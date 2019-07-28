В 9-этажке Мариуполя произошел взрыв

В Мариуполе в одной из квартир многоквартирного дома взорвался неизвестный предмет. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.



Сообщение о взрыве спасатели получили 27 июля в 11:40.



Взрыв произошел в однокомнатной квартире на 6-м этаже 9-ти этажного дома по ул. Пилипа Орлика.



В результате взрыва пострадал оконный блок квартиры и входные двери.



Погибших и пострадавших нет.

По предварительной информации, взорвался запал гранаты — приехавшие на место взрыва полицейские обнаружили фрагменты взрывного устройства.



Мужчина, арендующий квартиру, признался, что установил запал гранаты на дверной ручке вместо замка, который сломался. На момент взрыва его не было в квартире.



В отношении его возбуждены уголовные производства по статьям «покушение на умышленное убийство» и «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».