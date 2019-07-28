Сепаратистские СМИ сообщают о взрыве автомобиля в Донецке

Сегодня ночью на проезжей части в Донецке взорвали автомобиль, о чем пишут сепаратистские СМИ.



Первоисточником называется автор Telegram-канала «Макаренко live», слова которого приводятся в сообщениях: «Между улицами Куприна и Клинической стоит поврежденный автомобиль — универсал белого цвета. Говорят, был громкий хлопок. На месте работают экстренные службы».



О том, есть ли пострадавшие в результате взрыва, не сообщается.



В социальных сетях пользователи сообщают, что слышали громкий взрыв.



В группировке «ДНР» пока не комментировали происшествие.