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В Донецке митинговали против флешмоба «ДНР». Участников разогнали сообщением о минировании

28 июля 2019, 15:50

В Донецке митинговали против флешмоба «ДНР». Участников разогнали сообщением о минировании

Источник: Nikolas Avilov/Facebook Источник: Nikolas Avilov/Facebook

27 июля в центре Донецка прошла сепаратистская акция в поддержку «независимости» отдельных районов Донецкой области. Собравшимся пытались помешать «силовики» группировки «ДНР», однако участники разошлись только после сообщения о якобы заминировании площади Ленина, где проходил митинг.

Несколько десятков человек собрались на площади Ленина, некоторые держали флаги России и так называемой Новороссии. Люди выступали против флешмоба #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса, который главы группировок «ДНР/ЛНР» запустили после президентских выборов в Украине. Суть данного флешмоба — добиться от украинской власти предоставления Донбассу «особого статуса».

За акцией следили несколько членов «МВД ДНР» в форме. Они также проверяли телефоны собравшихся. 

Источник: Nikolas Avilov/Facebook

Участники мероприятия также сообщают о присутствии «силовиков» в гражданском, которые вынуждали людей разойтись.

«Мозги нам выносили, делали все возможное, чтобы удалились с площади [Ленина]... а мы остались и выстояли, ушли вместе с последними спортсменами на призыв военных, что площадь заминирована», — написала в одном из комментариев в Facebook участница акции Людмила Ежунова.

Среди митингующих были участники незаконных вооруженных формирований «ДНР»: часть из них пришла в камуфляжной одежде военного типа с «медалями». Один из них — Николай Авилов — опубликовал фотографии людей, которые требовали прекратить фото- и видеосъемку.

«На мой логичный вопрос почему я должен это делать обосновать не смогли! Спросил у того что морда поменьше сотрудником какого ведомства он является МГБ, полиции или ещё чего я может не знаю. Ответа не добился. Отвечает что гражданский якобы как. Но завуалированно угрожает что мне эти сьёмки не нужны и не пойдут добром», — написал Авилов в Facebook.

Источник: Кристина Мельникова/Facebook

Одна из дончанок, опубликовавшая видео после окончания акции, считает, что сообщение о минировании площади Ленина было фейком, чтобы разогнать митингующих.


Подконтрольные «ДНР» СМИ и пресс-службы ведомств не сообщали о данной акции.

На сайте «МЧС ДНР» говорится, что сообщение о ложном минировании площади Ленина поступило вечером 27 июля от анонимного источника. Взрывоопасных предметов обнаружено не было. О том, что в тот момент на площади было собрание людей в «МЧС» не уточняют.

В переходных положениях Минских соглашений есть пункт о мерах, которые должны быть выполнены в соответствии с законом «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Среди прочего они подразумевают право на языковое самоопределение, участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов, поддержку социально-экономического развития ОРДЛО. Но там нет речи ни об автономии Донбасса, ни о федерализации региона.

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин утверждает, что не видит противоречий между Минскими соглашениями и интеграцией с Россией.

Также Пушилин заявил, что не поддерживает план украинского политика и кума президента РФ Виктора Медведчука, который предусматривает предоставление автономии Донбассу.

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