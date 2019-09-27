Кучма озвучил условия для реализации «формулы Штайнмайера»

Проведение выборов на временно неподконтрольной территории Донбасса возможно в случае устойчивого прекращения огня, вывода российских войск и взятия под контроль участка границы с РФ. Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, передает «Сегодня».



«Коротко по "формуле Штайнмайера". Моя позиция очень проста и понятна: должны быть соблюдены стандарты безопасности и все другие стандарты — тогда мы готовы проводить выборы. В том числе вопросы границы украинско-российской», — сказал он во время общения со студентами Университета им. Альфреда Нобеля в Днепре.



Он отметил, что в первую очередь, должен быть открыт беспрепятственный допуск к гарнице наблюдателям СММ ОБСЕ.



«Я не говорю, что мы сегодня можем там пограничников украинских поставить, но хотя бы СММ ОБСЕ — ее и сегодня туда не пускают. А когда неконтролируемой границы около 450 км — что это такое?» — сказал он.



Как заверил Кучма, он не будет подписывать «формулу Штайнмайера» на условиях России.



«Когда с той стороны (из России) звучит, что "мы один народ", то почему мы убиваем свой один народ? Поэтому ту политику, которую мы иногда слушаем от некоторых политиков, я воспринимать не могу и под таким документом ставить свою подпись не хочу», — подчеркнул Кучма.

«Формула Штайнмайера» подразумевает, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей временно получат «особый статус» самоуправления на период проведения местных выборов. Если ОБСЕ признает выборы демократичными, то Верховная Рада должна принять закон об «особом статусе» на постоянной основе. В последние дни в Киеве ведутся дискуссии о возможности применения формулы.



Глава МИД Украины Вадим Пристайко подтвердил, что текст формулы должны согласовать и подписать участники Трехсторонней контактной группы в Минске. Это является одним из условий для встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия). Также Пристайко озвучил последнюю редакцию текста «формулы Штайнмайера».